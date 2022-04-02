Федун и Салихова приехали на матч «Локомотив» — «Спартак»

Владелец «Спартака» Леонид Федун, а также его супруга и экс-член совета директоров клуба Зарема Салихова приехали на матч 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

В столице весь день идет снегопад, который закончится только в воскресенье. Проведение встречи было под вопросом, однако делегат матча Александр Сафонов сообщил, что игра должна состояться по расписанию.

Встреча «Локомотива» и «Спартака» пройдет сегодня, 2 апреля, в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.