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Промес выбыл на три недели из-за травмы боковой связки колена

15:01
Квинси Промес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Квинси Промес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Спартака» Квинси Промес пропустит три недели из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба.

После углубленного медицинского обследования у него выявили повреждение боковой связки коленного сустава.

29-летний голландец получил повреждение в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (1:0). В конце второго тайма он оказался на газоне и ему потребовалась помощь врачей.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-10-05-promes_propustit_tri_nedeli_iz-za_travmy_bokovoy_svyazki_kolena/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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