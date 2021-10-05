Промес выбыл на три недели из-за травмы боковой связки колена

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес пропустит три недели из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба.

После углубленного медицинского обследования у него выявили повреждение боковой связки коленного сустава.

29-летний голландец получил повреждение в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (1:0). В конце второго тайма он оказался на газоне и ему потребовалась помощь врачей.