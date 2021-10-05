Промес выбыл на три недели из-за травмы боковой связки колена
15:01
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес пропустит три недели из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба.
После углубленного медицинского обследования у него выявили повреждение боковой связки коленного сустава.
29-летний голландец получил повреждение в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (1:0). В конце второго тайма он оказался на газоне и ему потребовалась помощь врачей.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-10-05-promes_propustit_tri_nedeli_iz-za_travmy_bokovoy_svyazki_kolena/
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