Бабаев: «Прядкин ушел с поста главы РПЛ добровольно»

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал уход Сергея Прядкина с поста главы РПЛ.

«Сергей Геннадьевич ушел добровольно. Меняются обстоятельства, определенные требования. Год назад была иная ситуация. Только сегодня стало известно, что он покидает свой пост. Рады, что Ашот Рафаилович согласился пока возглавить лигу. Рассматривались ли другие кандидатуры? Некорректно об этом сейчас говорит. Хотят ли клубы, чтобы он и в дальнейшем был президентом? Естественно. Выборы президента 22 ноября», — сказал Бабаев.

Прядкин являлся президентом РПЛ с 14 ноября 2007 года. 16 января он был переизбран на новый пятилетний срок.

Исполняющим обязанности президента назначен глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц