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Хачатурянц: «Контракт с Прядкиным будет прерван, так как нет оснований, чтобы получать какие-либо средства»

15:16
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Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, назначенный исполняющим обязанности президента РПЛ, прокомментировал уход Сергея Прядкина с поста.

«Думаю, что контракт с Прядкиным будет прерван, потому что нет оснований на то, чтобы получать какие-либо средства. Я буду работать на общественных началах, это правда. Моя мотивационная часть будет связаны с KPI, которые проставит передо мной клубы».

Ранее появилась информация, что Хачатурянц откажется от зарплаты главы РПЛ на период, в течение которого ранее планировалось выплачивать зарплату ушедшему в отставку Прядкину.

Прядкин являлся президентом РПЛ с 14 ноября 2007 года. 16 января он был переизбран на новый пятилетний срок.

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