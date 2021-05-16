Промес: «В перерыве я злился»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:2) подвел итоги встречи.

Красно-белые проигрывали со счетом 0:2. Промес забил один из голов. Ничья позволила «Спартаку» занять итоговое второе место в таблице РПЛ и выйти в Лигу чемпионов.

— О чем думал в перерыве, вспоминая нереализованные моменты?

— Я был очень зол — зол только лишь на себя. Такое неприемлемо. Я несу полную ответственность за упущенные шансы. Моя работа — забивать такие моменты. Но я человек, и я тоже ошибаюсь. Во втором тайме я показал фанатам, что борюсь, что могу забивать, что делаю правильные вещи. И в конце концов, мы вышли в Лигу чемпионов. В перерыве я злился, но также верил в собственные силы — верил, что смогу исправить ситуацию.

— Беспокоит ли тебя сухожилие? Сказывается ли эта проблема?

— Я был травмирован, да. Но сейчас, уверен, все в полном порядке. Нужно только быть чуть осторожнее.

— Как тебе играть в такую жару?

— Непросто. Нужно почаще пить, а когда совершаешь несколько рывков, сложно поддерживать тот же темп через какое-то время. Но соперник находился в точно таких же условиях. Так что никаких проблем.

(Артем Калинин)