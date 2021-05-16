Промес рассказал, что «Аякс» пока не вручил ему медаль за чемпионство
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился эмоциями от завоевания серебряных медалей в составе московского клуба.
— Получил ли ты уже медаль за чемпионство в «Аяксе»? Не странно выигрывать медали с двумя командами в один сезон?
— Нет, это фантастическое ощущение. «Аякс» — супер команда. Верил, что они станут чемпионами, потому и ушел в «Спартак». Они заслужили титул, и я рад, что был частью этой команды. Я стараюсь привнести ту же энергетику и в «Спартак». Надеюсь, мы тоже вместе завоюем много титулов. А «Аякс» должен вручить мне медаль, вы правы.
В феврале 2021 года голландец перешел из «Аякса» в «Спартак» за 8,5 миллиона евро. В чемпионате России Промес провел 11 матчей, забив 3 гола и сделав 3 результативные передачи. «Спартак» по итогам сезона-2020/21 занял второе место и вышел в Лигу чемпионов.
(Артем Калинин)
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