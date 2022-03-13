В воскресенье, 12 марта, состоится матч 21-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Крылья Советов» на своем поле примет «Зенит». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В первом круге «Зенит» обыграл самарцев со счетом 2:1. «Крылья» не могут победить питерцев уже на протяжении восьми матчей.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Крылья Советов» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.