Промес не приехал со «Спартаком» на матч с «Рубином»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес не приехал с командой на матч 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина».

Таким образом, форвард пропустит игру против казанцев. Промес также пропускал предыдущую игру красно-белых с тульским «Арсеналом» (3:0), которая прошла 10 апреля.

Матч «Спартак» — «Рубин» состоится сегодня, 16 апреля в Москве. Начало — в 19.00 (мск).

В сезоне-2021/22 Промес провел за «Спартак» 25 матчей во всех турнирах, на счету 30-летнего нидерландца 10 голов и 2 результативных передачи.