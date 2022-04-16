«Уфа» на своем поле сыграла вничью с ЦСКА в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ — 1:1.

В составе хозяев отличился Алексей Никитин, у гостей забил Марио Фернандес.

«Уфа» с 22 очками в 25 матчах опередила «Урал» и вышла на 14-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА идет на третьей строчке с 44 очками в 25 играх.