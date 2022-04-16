«Спартак» — «Рубин»: Соболев и Николсон выйдут в стартовом составе, Ломовицкий сыграет против красно-белых

«Спартак» примет «Рубин» на своем поле в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Игру пропустит полузащитник красно-белых Квинси Промес. Он не попал в заявку на матч.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Чернов, Мозес, Хлусевич, Зобнин, Умяров, Игнатов, Николсон, Соболев.

Запасные. Свинов, Алексеев, Рассказов, Кофрие, Литвинов, Классен, Денисов, Мартинс, З.Бакаев, Маркитесов, Шитов, Пруцев.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Игнатьев, Зуев, Ломовицкий, С.Бакаев, Мусаев, Самошников, Лисакович.

Запасные: Медведев, Исмагилов, Савицкий, Кучаев, Михайлов, Фаттахов, Апшанцев, Климова, Онугха, Кузнецов.