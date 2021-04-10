Прогнозы на матчи субботы в РПЛ: в Уфе будет ничья, «Ростов» не выиграет у «Рубина»

Свои прогнозы на игры Тинькофф чемпионата России, которые пройдут сегодня, 10 апреля, дали экс-футболист сборной России и ЦСКА Дмитрий Кузнецов и голкипер хоккейного «Динамо» Иван Бочаров.

«Химки» — «Тамбов»

Дмитрий Кузнецов — 2:0. «Химки» набрали хороший ход. Поражение от «Зенита» не стоит брать в расчет, потому что он претендует на более высокие места и уровнем повыше. Химчане 10 туров шли без поражений и показали, что умеют играть в хороший футбол и отнимать очки. У «Тамбова» проблемы с финансированием и составом. Я думаю, он уже доигрывает сезон.

Иван Бочаров — 2:1. «Химки» демонстрируют неплохой футбол в РПЛ. Не проигрывали с ноября, оступившись лишь в прошлом туре в матче против лидера чемпионата. Вряд ли «Тамбов» станет для них существенной преградой, учитывая разноплановые проблемы клуба. Ставлю на победу химчан.

«Уфа» — «Ахмат»

Кузнецов — 1:1. «Уфа» приложит все силы, чтобы не проиграть. Мячей много забито не будет, хотя «Ахмат» и разразился в прошлом туре пятью голами. Будет ничья.

Бочаров — 1:1. Подопечные Андрея Талалаева побеждают два тура подряд, забив при этом семь мячей, и, оставив ворота в неприкосновенности. У «Уфы» дела идут неважно. Команда борется за выживание, но возможно именно это и поможет хозяевам набрать хотя бы очко.

«Ростов» — «Рубин»

Кузнецов — 1:1. «Ростов» играл со «Спартаком» на равных. «Рубин» в последнее время стал боеспособной командой, которая претендует на высокие места и попадание в еврокубки. Думаю, что игра получится очень захватывающей, с большим количеством борьбы.

Бочаров — 0:1. Обе команды надеются зацепиться за еврокубки. «Рубин» стабильнее, «Ростов» немало сил оставил в матче со «Спартаком». Ставлю на победу гостей.

(Сергей Нуждин)