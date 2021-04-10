Прогнозы на матчи субботы в РПЛ: в Уфе будет ничья, «Ростов» не выиграет у «Рубина»
«Химки» — «Тамбов»
Дмитрий Кузнецов — 2:0. «Химки» набрали хороший ход. Поражение от «Зенита» не стоит брать в расчет, потому что он претендует на более высокие места и уровнем повыше. Химчане 10 туров шли без поражений и показали, что умеют играть в хороший футбол и отнимать очки. У «Тамбова» проблемы с финансированием и составом. Я думаю, он уже доигрывает сезон.
Иван Бочаров — 2:1. «Химки» демонстрируют неплохой футбол в РПЛ. Не проигрывали с ноября, оступившись лишь в прошлом туре в матче против лидера чемпионата. Вряд ли «Тамбов» станет для них существенной преградой, учитывая разноплановые проблемы клуба. Ставлю на победу химчан.
«Уфа» — «Ахмат»
Кузнецов — 1:1. «Уфа» приложит все силы, чтобы не проиграть. Мячей много забито не будет, хотя «Ахмат» и разразился в прошлом туре пятью голами. Будет ничья.
Бочаров — 1:1. Подопечные Андрея Талалаева побеждают два тура подряд, забив при этом семь мячей, и, оставив ворота в неприкосновенности. У «Уфы» дела идут неважно. Команда борется за выживание, но возможно именно это и поможет хозяевам набрать хотя бы очко.
«Ростов» — «Рубин»
Кузнецов — 1:1. «Ростов» играл со «Спартаком» на равных. «Рубин» в последнее время стал боеспособной командой, которая претендует на высокие места и попадание в еврокубки. Думаю, что игра получится очень захватывающей, с большим количеством борьбы.
Бочаров — 0:1. Обе команды надеются зацепиться за еврокубки. «Рубин» стабильнее, «Ростов» немало сил оставил в матче со «Спартаком». Ставлю на победу гостей.
(Сергей Нуждин)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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