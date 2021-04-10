«Аталанта» проявляет интерес к Кварацхелии
«Аталанта» интересуется полузащитником «Рубина» Хвичей Кварацхелией, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, клуб из Бергамо поспорит за 20-летнего грузина с «Ювентусом», «Миланом», «Интером», «Наполи» и дортмундской «Боруссией». Сообщается, что сумма трансфера футболиста может составить от 15 до 20 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 Кварацхелия провел 21 матч за «Рубин», на его счету 4 гола и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/tmw-derby-lombardo-per-il-talento-kvaratskhelia-ci-sono-anche-dea-e-inter-nodo-commissioni-1519133
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