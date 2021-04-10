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«Аталанта» проявляет интерес к Кварацхелии

10:26
Хвича Кварацхелия. Фото ФК «Рубин»
Хвича Кварацхелия. Фото ФК «Рубин»
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«Аталанта» интересуется полузащитником «Рубина» Хвичей Кварацхелией, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, клуб из Бергамо поспорит за 20-летнего грузина с «Ювентусом», «Миланом», «Интером», «Наполи» и дортмундской «Боруссией». Сообщается, что сумма трансфера футболиста может составить от 15 до 20 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Кварацхелия провел 21 матч за «Рубин», на его счету 4 гола и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/tmw-derby-lombardo-per-il-talento-kvaratskhelia-ci-sono-anche-dea-e-inter-nodo-commissioni-1519133

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