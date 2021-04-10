Источник: «Спартак» интересуется защитником «Беневенто»
«Спартак» интересуется защитником «Беневенто» Лукой Кальдиролой, сообщает Calciomercato.
По информации источника, московский клуб возобновил интерес к кандидатуре 30-летнего итальянца, которого рассматривал еще год назад. Сообщается, что на футболиста также претендует «Сампдория».
В сезоне-2020/21 Кальдирола провел 18 матчей за «Беневенто», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро. Контракт футболиста с «Беневенто» действует до конца июня 2021 года, он может покинуть команду летом на правах свободного агента.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/caldirola-quante-richieste-piace-allo-spartak-e-non-solo-10030
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