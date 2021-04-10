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Источник: «Спартак» интересуется защитником «Беневенто»

08:33
Лука Кальдирола. Фото Instagram
Лука Кальдирола. Фото Instagram
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«Спартак» интересуется защитником «Беневенто» Лукой Кальдиролой, сообщает Calciomercato.

По информации источника, московский клуб возобновил интерес к кандидатуре 30-летнего итальянца, которого рассматривал еще год назад. Сообщается, что на футболиста также претендует «Сампдория».

В сезоне-2020/21 Кальдирола провел 18 матчей за «Беневенто», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро. Контракт футболиста с «Беневенто» действует до конца июня 2021 года, он может покинуть команду летом на правах свободного агента.

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.com/news/caldirola-quante-richieste-piace-allo-spartak-e-non-solo-10030

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