Павел Погребняк назвал «Урал» фаворитом в матче со «Спартаком»

Бывший форвард сборной России Павел Погребняк в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 27-го тура Тинькофф РПЛ «Урал» — «Спартак».

«Я считаю «Урал» фаворитом этого матча. Они провели отличные две игры в Москве: против ЦСКА и «Динамо». Показали отличный футбол, высокого уровня, мне понравилось. В Екатеринбурге может проиграть абсолютно любая команда нашей лиги. Завтра «Спартаку» будет очень непросто, хотя, а когда им было просто? Тем более они играют на выезде без своих двух основных центральных защитников», — сказал Погребняк «СЭ».

Матч «Урал» — «Спартак» пройдет в субботу, 7 мая. Игра начнется — в 14.00 по московскому времени.

«Спартак» с 34 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» — 14-й и 27 баллов.