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Сегодня, 15:50

Павел Погребняк назвал «Урал» фаворитом в матче со «Спартаком»

Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Бывший форвард сборной России Павел Погребняк в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 27-го тура Тинькофф РПЛ «Урал» — «Спартак».

«Я считаю «Урал» фаворитом этого матча. Они провели отличные две игры в Москве: против ЦСКА и «Динамо». Показали отличный футбол, высокого уровня, мне понравилось. В Екатеринбурге может проиграть абсолютно любая команда нашей лиги. Завтра «Спартаку» будет очень непросто, хотя, а когда им было просто? Тем более они играют на выезде без своих двух основных центральных защитников», — сказал Погребняк «СЭ».

Матч «Урал» — «Спартак» пройдет в субботу, 7 мая. Игра начнется — в 14.00 по московскому времени.

«Спартак» с 34 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» — 14-й и 27 баллов.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
07 мая, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Спартак
Павел Погребняк
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
2
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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28 тур
29 тур
30 тур
6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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