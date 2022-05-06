Гаврилов выступил против сокращения игрового времени в футболе: «Это неприемлемо!»

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о проекте сокращения футбольного матча до 60 минут, который изучают ФИФА и IFAB.

«В чем выигрывает футбол? Ну сократят они время игры и что дальше? На что расчет? Для меня это непонятно. Всю жизнь был один формат. Кому-то сейчас пришло в голову поменять это. Для чего? Не понимаю, что не устраивает ФИФА. Тогда тайм будет по тридцать минут. Ну давайте тогда доведем тайм до двадцати минут, если вы хотите, чтоб матч быстрее заканчивался. Уже в кубковых играх не играют дополнительное время из-за этих изменений. С этим я еще соглашусь. Но и это неприемлемо, потому что лишает команды возможности в игровое время определить победителя», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее сообщалось, что ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривают вариант сокращения времени футбольного матча с 90 до 60 минут. Также прорабатывается возможность введения чистого игрового времени.

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в комментарии «СЭ» призвал оставить футбол в покое в вопросе с возможным уменьшением игрового времени матча.