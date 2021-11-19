Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Приятно установить еще один рекорд». Дзюба поделился эмоциями после победы над «Нижним Новгородом»

19 ноября, 23:16
Теги:

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба выложил новый пост в Instagram после победы в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ над «Нижним Новгородом» (5:1). Сам форвард забил в этой встрече три гола и стал рекордсменом по количеству хет-триков в чемпионатах России.

«Всех с победой! Приятно установить еще один рекорд», — написал Дзюба.

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
19 нояб, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
5:1
Нижний Новгород
Голы
Малком, 24 (1:0), Дзюба, 34 (2:0), Козлов, 39 (2:1), Дзюба, 45 (3:1), Дзюба, 60 (4:1), Чистяков, 88 (5:1)
Зенит
Кержаков Чистяков Дуглас Сантос (Круговой, 61 ) Ловрен Караваев (Сутормин, 61 ) Ракицкий (Оздоев, 61 ) Вендел (Барриос, 67 ) Мостовой Ерохин (Азмун, 72 ) Малком Дзюба
Нижний Новгород
Нигматуллин Кечкеш Юлдошев Миладинович Каккоев (Пенчиков, 72) Козлов (Шарипов, 72) Бумаль Могилевец (Горбунов, 30) Берковский (Сапета, 76) Косарев (Масоэро, 46) Сулейманов
Предупреждения
Азмун 90, Барриос 90, Сутормин 90  -  Бумаль 41, Горбунов 54, Миладинович 90, Сапета 90
Судьи
Павел Кукуян (Сочи) Антон Кобзев (Москва) Наиль Сейфетдинов (Казань)
ВАР
Шадыханов (Москва) Березнов (Москва)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Спартак

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Арсенал

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Что есть зимой: сезонные полезные продукты
Лидеры Азербайджана и Армении договорились установить прямую линию связи
7
5
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 15-й тур: расписание и результаты матчей, «Краснодар» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры