Чистяков посвятил гол в ворота «Нижнего Новгорода» болельщикам «Зенита»
Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал результат матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (5:1).
— Давненько не забивал. Приятно, я счастлив, тем более, что сделал это на таком стадионе. Спасибо Кругу за хорошую подачу. Я счастлив! — заявил Чистяков сайту «Зенита».
— Это можно назвать еще одной сбывшейся мечтой?
— Чтобы прямо мечтой — думаю, нет, но приятно забить, тем более что я защитник. В последнее время много шансов предоставлялось — не получалось забить. Где-то не попадал, где-то что-то еще. Сегодня, к счастью, получилось.
— Понятно, что на бумаге «Зенит» казался очевидным фаворитом. Могло ли это в теории как-то сыграть против вас?
— Могло, конечно. Тут все зависит от настроя. Вы же видели матч с «Уралом» — мы вышли где-то чуть недонастроенными и не получилось победить. Мое мнение: настрой — превыше всего, вне зависимости от того, насколько выше класс команды. Сегодня мы договорились с ребятами, что нужно в любом случае победить. В турнирной таблице поджимают соперники. Мы собрались и сделали это.
— Впереди матч, который решит для «Зенита» судьбу евровесны. Как команда подходит к нему?
— В хорошем состоянии, команда в тонусе. Будем выходить на этот матч, как и на все, биться до конца. Надеюсь, мы воспользуемся этим шансом. Будем играть только на победу.
— Кому посвятите первый гол за «Зенит»?
— Болельщикам!
— После забитого мяча Артем Дзюба подхватил вас и потащил. Это была импровизация или домашняя заготовка?
— Нет, не договаривались, конечно. Может быть, ребята давно ждали, что я забью, столько моментов было. И Тема в том числе — он был рад за меня, поэтому поднял! Подарил мне, кстати, футболку свою после матча — я давно просил. Приятно.
— После того, как забили головой, нужно забивать ногой? Или без разницы как это делать?
— Без разницы! Главное — сзади ноль, а забивают пусть нападающие.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-11-19-dmitriy-chistyakov-posvyashchayu-pervyy-gol-za-zenit-bolelshchikam-.htm
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю