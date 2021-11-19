Чистяков посвятил гол в ворота «Нижнего Новгорода» болельщикам «Зенита»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал результат матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (5:1).

— Давненько не забивал. Приятно, я счастлив, тем более, что сделал это на таком стадионе. Спасибо Кругу за хорошую подачу. Я счастлив! — заявил Чистяков сайту «Зенита».

— Это можно назвать еще одной сбывшейся мечтой?

— Чтобы прямо мечтой — думаю, нет, но приятно забить, тем более что я защитник. В последнее время много шансов предоставлялось — не получалось забить. Где-то не попадал, где-то что-то еще. Сегодня, к счастью, получилось.

— Понятно, что на бумаге «Зенит» казался очевидным фаворитом. Могло ли это в теории как-то сыграть против вас?

— Могло, конечно. Тут все зависит от настроя. Вы же видели матч с «Уралом» — мы вышли где-то чуть недонастроенными и не получилось победить. Мое мнение: настрой — превыше всего, вне зависимости от того, насколько выше класс команды. Сегодня мы договорились с ребятами, что нужно в любом случае победить. В турнирной таблице поджимают соперники. Мы собрались и сделали это.

— Впереди матч, который решит для «Зенита» судьбу евровесны. Как команда подходит к нему?

— В хорошем состоянии, команда в тонусе. Будем выходить на этот матч, как и на все, биться до конца. Надеюсь, мы воспользуемся этим шансом. Будем играть только на победу.

— Кому посвятите первый гол за «Зенит»?

— Болельщикам!

— После забитого мяча Артем Дзюба подхватил вас и потащил. Это была импровизация или домашняя заготовка?

— Нет, не договаривались, конечно. Может быть, ребята давно ждали, что я забью, столько моментов было. И Тема в том числе — он был рад за меня, поэтому поднял! Подарил мне, кстати, футболку свою после матча — я давно просил. Приятно.

— После того, как забили головой, нужно забивать ногой? Или без разницы как это делать?

— Без разницы! Главное — сзади ноль, а забивают пусть нападающие.