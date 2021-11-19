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Чистяков посвятил гол в ворота «Нижнего Новгорода» болельщикам «Зенита»

22:50
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал результат матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (5:1).

— Давненько не забивал. Приятно, я счастлив, тем более, что сделал это на таком стадионе. Спасибо Кругу за хорошую подачу. Я счастлив! — заявил Чистяков сайту «Зенита».

— Это можно назвать еще одной сбывшейся мечтой?

— Чтобы прямо мечтой — думаю, нет, но приятно забить, тем более что я защитник. В последнее время много шансов предоставлялось — не получалось забить. Где-то не попадал, где-то что-то еще. Сегодня, к счастью, получилось.

— Понятно, что на бумаге «Зенит» казался очевидным фаворитом. Могло ли это в теории как-то сыграть против вас?

— Могло, конечно. Тут все зависит от настроя. Вы же видели матч с «Уралом» — мы вышли где-то чуть недонастроенными и не получилось победить. Мое мнение: настрой — превыше всего, вне зависимости от того, насколько выше класс команды. Сегодня мы договорились с ребятами, что нужно в любом случае победить. В турнирной таблице поджимают соперники. Мы собрались и сделали это.

— Впереди матч, который решит для «Зенита» судьбу евровесны. Как команда подходит к нему?

— В хорошем состоянии, команда в тонусе. Будем выходить на этот матч, как и на все, биться до конца. Надеюсь, мы воспользуемся этим шансом. Будем играть только на победу.

— Кому посвятите первый гол за «Зенит»?

— Болельщикам!

— После забитого мяча Артем Дзюба подхватил вас и потащил. Это была импровизация или домашняя заготовка?

— Нет, не договаривались, конечно. Может быть, ребята давно ждали, что я забью, столько моментов было. И Тема в том числе — он был рад за меня, поэтому поднял! Подарил мне, кстати, футболку свою после матча — я давно просил. Приятно.

— После того, как забили головой, нужно забивать ногой? Или без разницы как это делать?

— Без разницы! Главное — сзади ноль, а забивают пусть нападающие.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
19 нояб, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
5:1
Нижний Новгород
Голы
Малком, 24 (1:0), Дзюба, 34 (2:0), Козлов, 39 (2:1), Дзюба, 45 (3:1), Дзюба, 59 (4:1), Чистяков, 87 (5:1)
Зенит
Кержаков Чистяков Дуглас Сантос (Круговой, 61 ) Ловрен Караваев (Сутормин, 61 ) Ракицкий (Оздоев, 61 ) Вендел (Барриос, 67 ) Мостовой Ерохин (Азмун, 73 ) Малком Дзюба
Нижний Новгород
Нигматуллин Кечкеш Юлдошев Миладинович Каккоев (Шарипов, 72) Козлов (Пенчиков, 73) Бумаль Могилевец (Горбунов, 30) Берковский (Сапета, 77) Косарев (Масоэро, 46) Сулейманов
Предупреждения
Азмун 90, Барриос 90, Сутормин 90  -  Бумаль 41, Горбунов 54, Миладинович 90, Сапета 90
Судьи
Павел Кукуян (Сочи) Антон Кобзев (Москва) Наиль Сейфетдинов (Казань)
ВАР
Шадыханов (Москва) Березнов (Москва)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Спартак

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Арсенал

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-11-19-dmitriy-chistyakov-posvyashchayu-pervyy-gol-za-zenit-bolelshchikam-.htm

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