«Не знаю, как передать, что он сделал для меня». Оздоев поблагодарил медицинский штаб «Зенита»
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев после завершении матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (5:1) выразил благодарность медицинскому штабу команды. Из-за травмы он не выходил на поле с конца июля.
«В первую очередь хотел бы поблагодарить весь медицинский штаб «Зенита». Михаила Юрьевича Гришина — он очень сильно повлиял на то, что восстановление проходило без операции, очень ему благодарен. Не знаю, как передать, то, что он сделал для меня. Также хотел сказать большое спасибо Марии Юрьевне Буровой, которая терпела меня, всегда помогала и внесла очень большой вклад в мое восстановление, чтобы я вышел на поле как можно скорее. Также хотел бы поблагодарить врачей и реабилитологов из Германии, которые помогали, с которыми восстанавливаться было легче. Вагнер, Шефлер, Фабиан, Торстен, Нико — спасибо большое. Спасибо моей семье с вами мое восстановление прошло не заметно, и ваша поддержка давала мне много сил и веры. А так же всем, кто верил в меня и помогал во всем.
В первую очередь я должен благодарить наш медицинский штаб. Вы лучшие — спасибо большое!" — написал Оздоев в Instagram.
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