Президент «Урала» ответил на вопрос о будущем Гончаренко после поражения от «Динамо»

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о будущем главного тренера Виктора Гончаренко после поражения от «Динамо» (1:2) в матче 13-го тура чемпионата России.

«Нормальная игра. Увольнение Гончаренко? В честь чего он будет уволен?», — сказал Иванов.

«Урал» идет десятым в турнирной таблице РПЛ с 16 очками. Екатеринбуржцы не выигрывают в чемпионате России уже 8 матчей подряд.

Виктор Гончаренко возглавляет «Урал» с августа 2022 года. Его контракт с клубом действует до конца июня 2024 года.