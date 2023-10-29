ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в чемпионате России 29 октября

ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в матче 13-го тура чемпионата России 29 октября, в воскресенье. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события противостояния ЦСКА — «Краснодар» будут доступны в матч-центре на сайте.

Видеотрансляцию игры бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ». Начало эфира — 19.00 мск. Также за играми РПЛ сезона 2023 / 2024 можно следить на сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 12 туров армейцы занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, в их активе — 18 очков. Команда Владимир Ивича — лидер чемпионата, на ее счету — 28 баллов.

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