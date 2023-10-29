ЦСКА — «Краснодар»: прямая трансляция матча РПЛ
ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в матче 13-го тура чемпионата России 29 октября, в воскресенье. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события противостояния ЦСКА — «Краснодар» будут доступны в матч-центре на сайте.
Видеотрансляцию игры бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ». Начало эфира — 19.00 мск. Также за играми РПЛ сезона 2023 / 2024 можно следить на сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.
По итогам 12 туров армейцы занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, в их активе — 18 очков. Команда Владимир Ивича — лидер чемпионата, на ее счету — 28 баллов.
РПЛ: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
6
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
7
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
8
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|2 : 0
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 0
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|2 : 1
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|1 : 0
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|2 : 1
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1