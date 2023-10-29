Член совета директоров «Динамо» Степашин: «Личка — хороший тренер»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал победу бело-голубых над «Уралом» (2:1) в матче 13-го тура чемпионата России.

«Концовка — не дай бог, но игра неплохая. Сезон? Вернемся к этому вопросу в мае. Задача одна — победа в Кубке и место в тройке в РПЛ. Доверие к Личке? Он — хороший тренер. Конкуренция? Если не будут перекупать у нас игроков», — сказал Степашин.

«Динамо» прервало 5-матчевую серию без побед в РПЛ. Бело-голубые с 21 очком поднялись на 4-е место в чемпионате России.