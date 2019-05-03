Президент "Урала" Григорий Иванов в интервью "СЭ" высказался на тему арбитров в российском чемпионате. По его мнению, судьи реагируют на любое столкновение и не дают командам играть в быстрый футбол.

– Устроили разнос команде после 1:4 от "Уфы"?

– Ну... Это внутренняя кухня нашей команды. Зачем мне выносить сор из избы? Мы сами разберемся между собой, сядем, поговорим после сезона. И про эту игру, и про другие. Но для прессы я на эту тему рассуждать не хочу.

– У вас были претензии к судейству?

– Когда счет 1:4, тяжело винить судью. Хотя, на мой взгляд, не следовало удалять Брызгалова. Мне кажется, его подкат не тянул на красную карточку. Но это мое мнение. Судья видел эпизод по-другому. Я вообще бы хотел более глобально сказать про наших арбитров.

– Давайте.

– Евгений Леннорыч (Гинер – Прим. "СЭ") недавно поднимал этот вопрос. Мы хотим, чтобы у нас был быстрый футбол. Так?

– Да.

– Но получается, что наши судьи свистят без умолку! Не дают играть, возникают постоянные паузы. Они выходят и думают, что самые главные на поле. Но они должны все делать незаметно и помогать командам показывать зрелище! Вот в чем дело. Зачем все время замедлять?! На любое столкновение реагируют. Мы валяемся по полтора часа... Ну что это такое?! Вот и выходит, что у нас часто выигрывают со счетом 1:0. Я и "Урал" имею в виду в том числе. Есть футболисты, которые не хотят играть в быстрый футбол! И судьи этому способствуют.

– Не тренеры?

– Я не видел ни одного тренера, который призывал бы подопечных катать мяч, просто держать его без обострений. Ни одного! Так что обращаюсь к арбитрам. Помогайте нам играть красиво, быстро. Надо бороться с тем, что футболисты при малейшем контакте падают. Валяются. А потом встают и бегут как ни в чем не бывало. Думаю, новый глава РФС понимает эту проблему. Надо вернуть болельщиков на трибуны. Конечно, "Краснодар" и "Зенит" недавно выдали спектакль. А в остальном – все у нас ниже среднего...

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