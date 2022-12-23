Президент «Урала» Иванов: «Никуда мы Железнова не отпустим»
Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об интересе «Крыльев Советов» к полузащитнику клуба Юрию Железнову.
«Никуда мы Железнова не отпустим», — приводит «РБ Спорт» слова Иванова.
В сезоне-2022/23 Железнов сыграл в восьми матчах за «Урал» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в 400 тысяч евро.
«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ (20 очков), «Урал» расположился на строчку выше (21 очко).
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|1
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|
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|11
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|3
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|36
|
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|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
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|8
|5
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|29
|
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|Ахмат
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|2
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|
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|1
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|25
|
8
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|17
|7
|4
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|25
|
9
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|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
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|Урал
|17
|6
|3
|8
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|21
|
11
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|5
|5
|7
|20-25
|20
|
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|17
|5
|4
|8
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|19
|
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|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
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|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
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Торпедо М
|6
|1
|2
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