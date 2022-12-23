«Крылья Советов» хотят заполучить полузащитника «Урала» Железнова

«Крылья Советов» заинтересованы в приобретении полузащитника «Урала» Юрия Железнова, сообщает «РБ Спорт».

Как отмечает источник, речь идет о полноценном трансфере.

В сезоне-2022/23 Железнов сыграл в восьми матчах за «Урал» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в 400 тысяч евро.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ (20 очков), «Урал» расположился на строчку выше (21 очко).