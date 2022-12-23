Борис Игнатьев заявил, что не верит в вылет «Локомотива» из РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Борис Игнатьев заявил, что не верит в вылет московской команды из Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Хуже уже не может быть, потому что при немцах было самое худшее время. Команда окунулась в ту зону, откуда сложно возвращаться. Уже ниже некуда. Если «Локомотив» с их возможностями и финансами не изменят ситуацию в лучшую сторону, то они совсем не знают предмета. Я не верю в вылет «Локомотива». Если об этом думать, то во главе команды стоят совсем слабые и непонимающие люди. Никак не могу в это поверить», — сказал Игнатьев Legalbet.

В 17 турах РПЛ «Локомотив» набрал 13 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.