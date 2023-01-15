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Президент «Урала»: «А ждут ли Россию в Азии?»

Иванов порассуждал о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» порассуждал о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола.

— Нужны ли РПЛ какие-то организационные изменения (увеличивать или сокращать число команд, вводить плей-офф, возвращаться на систему весна-осень, переходить в азиатскую конфедерацию и т.д.)?

— Что касается азиатской конфедерации, то это вопрос РФС. Понятно, что надо играть на международном уровне. Но есть и другие нюансы. Причем очень много.

— Какие?

— А ждут ли нас там — в Азии? Решение же принимает ФИФА. Ну выйдем мы из УЕФА, а если нам не разрешат играть в Азии? Никто гарантий не дает. Придем мы в Азию, а нам скажут: «Ребят, а мы вам не допускаем...» Сложный момент. Сейчас создана рабочая группа. Понятно, что надо двигаться как-то, но... Рано или поздно все это закончится. Я все-таки склоняюсь к тому, что нам в Азию не надо. Мы ориентированы на Европу, там собраны все сильнейшие клубы.

Футболисты сборной России. «Придем мы в Азию, а нам вдруг скажут: «Ребят, а мы вас тут не ждем». Интервью президента «Урала»

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Англия.АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

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25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
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Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
РФС
1
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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