Президент «Урала»: «А ждут ли Россию в Азии?»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» порассуждал о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола.

— Нужны ли РПЛ какие-то организационные изменения (увеличивать или сокращать число команд, вводить плей-офф, возвращаться на систему весна-осень, переходить в азиатскую конфедерацию и т.д.)?

— Что касается азиатской конфедерации, то это вопрос РФС. Понятно, что надо играть на международном уровне. Но есть и другие нюансы. Причем очень много.

— Какие?

— А ждут ли нас там — в Азии? Решение же принимает ФИФА. Ну выйдем мы из УЕФА, а если нам не разрешат играть в Азии? Никто гарантий не дает. Придем мы в Азию, а нам скажут: «Ребят, а мы вам не допускаем...» Сложный момент. Сейчас создана рабочая группа. Понятно, что надо двигаться как-то, но... Рано или поздно все это закончится. Я все-таки склоняюсь к тому, что нам в Азию не надо. Мы ориентированы на Европу, там собраны все сильнейшие клубы.