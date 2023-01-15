Главный врач ЦСКА рассказал, что Карраскалю сломали зуб в товарищеском матче
Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о травме полузащитника Хорхе Карраскаля, которую тот получил в товарищеском матче против клуба из Танзании «Симба» (2:2).
«Карраскалю сломали зуб. В целом все нормально, но зуб потерян. Думаю, найдем, где в Эмиратах ему восстановить
Возможно, есть и сотрясение, посмотрим. Хорхе получил удар локтем в лицо», — сказал Безуглов.
24-летний колумбиец в сезоне-2022/23 забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за армейцев во всех турнирах.
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|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
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|4.03
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|
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|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
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|
Ростов – Локомотив
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|
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