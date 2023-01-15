ЦСКА сыграл вничью в товарищеском матче с клубом из Танзании
ЦСКА сыграл вничью в товарищеском матче со счетом 2:2 с клубом из Танзании — ФК «Симба».
В первом тайме в составе московской команды отличились нападающий Федор Чалов и полузащитник Хесус Медина.
Отметим, что Медина мог забивать дважды, но не реализовал пенальти по зоду встречи.
Во второй половине армейцы пропустили два мяча. Оба раза в составе «Симбы» отличился нападающий Хабиб Киомбо.
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