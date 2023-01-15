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ЦСКА сыграл вничью в товарищеском матче с клубом из Танзании

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ЦСКА сыграл вничью в товарищеском матче со счетом 2:2 с клубом из Танзании — ФК «Симба».

В первом тайме в составе московской команды отличились нападающий Федор Чалов и полузащитник Хесус Медина.

Отметим, что Медина мог забивать дважды, но не реализовал пенальти по зоду встречи.

Во второй половине армейцы пропустили два мяча. Оба раза в составе «Симбы» отличился нападающий Хабиб Киомбо.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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24%

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3
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4
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5
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6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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