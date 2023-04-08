Президент «Торпедо» Савин: «Будем ждать победу над «Спартаком» в следующем туре»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин поделился эмоциями после победы над «Факелом» (2:0) в 22-м туре РПЛ.

«Первая победа Клотета! Ожидали ли? И в прошлом матче ожидали. В следующем туре — «Спартак», будем тоже ожидать. Побеждать? Ну а как же. У нас другого выхода нет», — сказал Савин.

«Торпедо» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, эта победа стала для москвичей третьей в этом сезоне и первой для нового главного тренера команды Жозепа Клотета. «Факел» располагается на 14-м месте, набрав 17 очков за 22 тура.