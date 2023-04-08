Кавазашвили заявил, что на месте Джикии в составе «Спартака» образовалась черная дыра

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал травмы футболистов красно-белых Квинси Промеса и Георгия Джикии, которые, вероятно, пропустят сегодняшний поединок с «Динамо».

«Их отсутствие — это очень плохо для команды. В отсутствие Джикии «Спартак» начал пропускать в каждом матче, на месте Георгия образовалась словно какая-то черная дыра. А Промес... Его отсутствие будет сразу заметно, тут и сказать больше нечего», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Встреча 22-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» запланирована на сегодня. Начало — в 19:30 по московскому времени. Участие Джикии и Промеса в этом поединке находится под вопросом, поскольку футболисты недавно получили травмы.