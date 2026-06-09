Борис Ротенберг: «Списываемся и созваниваемся с Нобоа. Он уже стал русским»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2026 рассказал, что сохраняет связь с экс-полузащитником команды Кристианом Нобоа.

— Кристиан Нобоа — из тех легионеров, которые нужны нашему футболу? Поддерживаете с ним связь?

— Мы с ним списываемся и созваниваемся. Он очень позитивный парень, действительно хороший. Можно сказать, он уже стал русским. И главное — всегда улыбается, мне это импонирует. Теперь в «Сочи» появился второй такой — Александр Коваленко. Он тоже улыбается, хотя и, бывает, невпопад, — отметил Ротенберг.

Нобоа выступал за «Сочи» с 2019 по 2024 год. Эквадорец провел за команду 116 матчей, забил 40 голов и отдал 23 голевые передачи.

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