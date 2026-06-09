Ротенберг о перестройке состава «Сочи»: «Кто проникся командой, кто хочет — остается»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» ответил на вопрос об изменениях в составе команды на сезон-2026/27.

«Есть игроки, которые находятся в аренде. Будем разговаривать со всеми, обсуждать. Кто проникся, кто хочет — останется в «Сочи». Как мы можем удерживать? Если ребята готовы, если за ними приходят клубы РПЛ — не будем противодействовать. Кого-то подпишем, кого-то отдадим, кто-то пройдет с нами путь развития. В общем, посмотрим — это уже работа тренерского штаба», — сказал Ротенберг «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2026.

По итогам сезона-2025/26 РПЛ «Сочи» занял 16-е место в таблице. В следующем сезоне команда выступит в Первой лиге.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max