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ЭСК РФС признала правильным решение судьи не назначить пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче с «Зенитом»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала верным решение главного арбитра матча 21-го тура Тинькофф РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит» (1:1) Антона Фролова не назначать пенальти в ворота самарцев в первом тайме.

На 9-й минуте матча защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков сбил форварда «Зенита» Юри Алберто в своей штрафной.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что Солдатенков в единоборстве с Юри Алберто изначально использовал толчок плечом в плечо, соблюдая условия правильного толчка, а именно — мяч находился на игровом расстоянии, игрок имел зрительный контакт с мячом и вел борьбу за него, и единоборство не носило грубый характер, но потом его плечо соскользнуло в область груди по причине того, что игрок атаки развернул свое тело. Комиссия поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом моменте», — говорится в заявлении ЭСК на сайте РФС.

Матч «Зенит» — «Крылья Советов» стал для Фролова третьим в качестве главного арбитра РПЛ. Предыдущую игру во главе судейской бригады 29-летний судья провел в августе 2021 года, когда «Крылья Советов» обыграли «Сочи» (1:0). После той встречи сочинцы тоже обратились в ЭСК из-за неназначенного пенальти в добавленное время.

Источник: https://rfs.ru/news/215442
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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Арбитр правильно не назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с ЦСКА
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2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
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 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
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 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
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