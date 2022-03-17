ЭСК РФС признала правильным решение судьи не назначить пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче с «Зенитом»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала верным решение главного арбитра матча 21-го тура Тинькофф РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит» (1:1) Антона Фролова не назначать пенальти в ворота самарцев в первом тайме.

На 9-й минуте матча защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков сбил форварда «Зенита» Юри Алберто в своей штрафной.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что Солдатенков в единоборстве с Юри Алберто изначально использовал толчок плечом в плечо, соблюдая условия правильного толчка, а именно — мяч находился на игровом расстоянии, игрок имел зрительный контакт с мячом и вел борьбу за него, и единоборство не носило грубый характер, но потом его плечо соскользнуло в область груди по причине того, что игрок атаки развернул свое тело. Комиссия поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом моменте», — говорится в заявлении ЭСК на сайте РФС.

Матч «Зенит» — «Крылья Советов» стал для Фролова третьим в качестве главного арбитра РПЛ. Предыдущую игру во главе судейской бригады 29-летний судья провел в августе 2021 года, когда «Крылья Советов» обыграли «Сочи» (1:0). После той встречи сочинцы тоже обратились в ЭСК из-за неназначенного пенальти в добавленное время.