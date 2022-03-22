Баринов заявил, что отказ CAS перенести стыковые матчи сборной России негативно отразится на всем мире

Народный артист России Валерий Баринов прокомментировал «СЭ» решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отказать в удовлетворении ходатайства РФС о переносе стыковых матчей ЧМ-2022 с участием сборной России на более поздний срок.

«Это все очень ужасно! Думаю, это не последнее, что мы принесем на алтарь нашей независимости, нашей самостоятельности. Сейчас очень сложные времена не только в сфере спорта, и к этому надо быть готовым. Я иного решения и не ждал. Против России сейчас настроено все, что касается Европы и США. Им платят деньги, это решение CAS позорное. Спорт должен был оставаться спортом, но мир сейчас хочет наживаться на совершенно неприемлемых приемах. Поэтому это решение очень плохое не только для нас, но и для всего мира, для спорта в целом.

О каком спорте может идти речь без наших спортсменов. Не о чем будет говорить, все будет ущербно. Этим людям, которые приняли подобное решение, честно говоря, плевать на спорт. На нас они хотят смотреть сверху. Сотни тысяч поломанных судеб, это все не просто так, но главное — держаться и верить, что мы правы", — сказал Баринов корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях.