Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов в интервью «Известиям» высказал свое отношение к возможному понижению зарплаты. По его словам, он готов пойти на уступки.

- Сейчас нет ощущения, что в сложившейся обстановке скоро клубы начнут пересматривать контракты футболистов в сторону резкого снижения зарплат?

— Ну, пусть пересматривают. Такие реалии сейчас. Поэтому, если понадобится что-то пересмотреть, пусть пересматривают. Пойдем навстречу руководству, если это нужно будет.

- «Ростов» массово покинули легионеры. Они попрощались с командой?

— Написали в общий чат, что уезжают домой на неопределенный срок. Пожелали им удачи. Вот и всё.

— «Ростов» напрягает эта ситуация — вы еще внизу таблицы и в неравных условиях по сравнению с теми клубами, у которых остались легионеры?

— Это отговорки. Надо играть. Не важно, уехало пять или шесть человек. Есть свои футболисты, которые также проходили сборы, также тренируются и также ходят на теорию. Поэтому, считаю, что это вообще не проблема.