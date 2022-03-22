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«Пойдем навстречу руководству, если это нужно будет». Глебов — о понижении зарплаты

Полузащитник «Ростова» Глебов заявил, что готов к понижению зарплаты
Роман Шишов
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов в интервью «Известиям» высказал свое отношение к возможному понижению зарплаты. По его словам, он готов пойти на уступки.

- Сейчас нет ощущения, что в сложившейся обстановке скоро клубы начнут пересматривать контракты футболистов в сторону резкого снижения зарплат?

— Ну, пусть пересматривают. Такие реалии сейчас. Поэтому, если понадобится что-то пересмотреть, пусть пересматривают. Пойдем навстречу руководству, если это нужно будет.

- «Ростов» массово покинули легионеры. Они попрощались с командой?

— Написали в общий чат, что уезжают домой на неопределенный срок. Пожелали им удачи. Вот и всё.

«Ростов» напрягает эта ситуация — вы еще внизу таблицы и в неравных условиях по сравнению с теми клубами, у которых остались легионеры?

— Это отговорки. Надо играть. Не важно, уехало пять или шесть человек. Есть свои футболисты, которые также проходили сборы, также тренируются и также ходят на теорию. Поэтому, считаю, что это вообще не проблема.

Источник: https://iz.ru/1308432/aleksei-fomin/otezd-legionerov-dlia-rostova-ne-problema?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
ФК Ростов
Данил Глебов
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 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
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 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
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13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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 1 : 0
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Спартак – ЦСКА
 0 : 2
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Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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