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Судейство

Сегодня, 11:16

«Рубин» обратился в РФС с просьбой оценить судейство Мешкова в матче с «Ростовом». В клубе насчитали 13 спорных эпизодов

«Рубин» обратился в РФС с просьбой оценить судейство Мешкова в матче с «Ростовом»
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Виталий Мешков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Рубин» обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой оценить судейство Виталия Мешкова в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (1:2).

Клуб опубликовал видео с комментариями и разбором спорных эпизодов матча, связанных с судейством Мешкова и его бригады.

«Клуб просит дать оценку качеству работы на матче судьи Виталия Мешкова и всей судейской бригады, учитывая, что 13 ошибочных или спорных судейских решений против одной из команд за матч достаточно, чтобы посчитать судейство либо неквалифицированным, либо предвзятым», — говорится в публикации «Рубина».

После встречи «Рубин» — «Ростов», которая состоялась 14 марта, главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий раскритиковал работу главного арбитра матча Виталия Мешкова. По словам специалиста, рефери судил «в одну сторону» и устроил «бенефис».

Виталий Мешков был главным арбитром матча «Рубин» — «Ростов». Его ассистентами являлись Валентин Мурашов и Константин Шаламберидзе. Видеоарбитром матча был назначен Иван Сиденков, его ассистентами стали Егор Болховитин и Вера Опейкина.

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
Виталий Мешков
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