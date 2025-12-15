Алаев — о лимите на легионеров: «Это живая тема, а не какая-то панацея»

Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о возможном ужесточении лимита на легионеров в чемпионате России.

Глава лиги считает, что это живая тема, однако логичнее было бы ввести лимит на иностранных игроков перед сезоном-2022/23 на фоне отстранения российских команд, ухода легионеров и западных партнеров.

«Это живая тема. Самое главное в том, что лимит не какая-то панацея. Вот, примем лимит, и у нас появятся новые Батраковы и Кисляки. Если будет система, которая еще лучше повлияет на футбол, мы только за. При этом я вижу цифры и думаю, что, в принципе, система рабочая у нас», — сказал Алаев в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Он также выразил уверенность, что решение о лимите на легионеров не будет приниматься без учета мнения клубов.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет сокращен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».