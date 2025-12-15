Источник: «Локомотив» выкупит у «Балтики» Максима Петрова за 100 миллионов рублей

«Локомотив» приобретет полузащитника «Балтики» Максима Петрова за 100 миллионов рублей, утверждает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным источника, московский клуб подпишет с футболистом контракт минимум на 3,5 года.

В этом сезоне Петров провел 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился 4 голами и 3 результативными передачами.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего полузащитника в 1 миллион евро, контракт футболиста с «Балтикой» рассчитан до лета 2029 года.