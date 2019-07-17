Президент "Ростова" Арутюнянц объяснил, почему клуб поддержал решение Гацкана

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц поблагодарил полузащитника и капитана Александра Гацкана​ за те годы, которые он провел вместе с командой, сообщает официальный сайт желто-синих.

Ранее стало известно, что 35-летний молдавский футболист покинет "Ростов" после матча второго тура РПЛ со "Спартаком".

​– Александр принял это решение, и мы отнеслись к нему с пониманием. Клуб его поддержал. Гацкан за 11 лет многое сделал для Ростова и заслужил право принять такой выбор самостоятельно. Он хочет играть и продолжать карьеру. Мы благодарим Александра за все те годы, которые он провел вместе с нами, – приводит слова Арутюнянца пресс-служба "Ростова".

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