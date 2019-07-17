Гацкан покинет "Ростов" после игры со "Спартаком"

Капитан и полузащитник "Ростова" Александр Гацкан покинет команду после матча второго тура чемпионата России со "Спартаком", сообщает официальный сайт желто-синих. Встреча пройдет 20 июля, на стадионе "Ростов Арена".

"Матч "Ростов" – "Спартак", который состоится 20 июля станет последним для Александра в составе нашего клуба. Приглашаем всех болельщиков желто-синих на игру, чтобы выразить благодарность и уважение Гацкану", – говорится в заявлении пресс-службы "Ростова".

35-летний полузащитник бессменно выступал за "Ростов" с 2008 года. В составе желто-синих игрок провел 314 матчей, забил 24 гола. В минувшем сезоне Гацкан провел 38 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

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