Александр Гацкан - об уходе из "Ростова": "Хочу получать достаточно игрового времени"

Полузащитник Александр Гацкан, который покинет команду после матча второго тура РПЛ со "Спартаком", хочет продолжить карьеру в другом клубе, где ему будут давать больше игрового времени, сообщает официальный сайт желто-синих.

– Дорогие болельщики! Знаю, что мой уход огорчил многих из вас. Но прежде всего мне хотелось бы поблагодарить каждого из вас за все годы, проведенные в составе "Ростова". Вы были рядом во время побед и поражений, я чувствовал поддержку и она очень помогала. Но жизнь не стоит на месте, я все еще профессиональный футболист и хочу продолжить карьеру, получая достаточное количество игрового времени на поле. Пообщавшись с руководством, мы нашли понимание по данному вопросу. Я благодарен руководству за понимание и поддержку. В моей карьере наступает новый этап, а сейчас я говорю всем вам спасибо и до свидания! – приводит слова Гацкана пресс-служба "Ростова".

Гацкан покинет "Ростов" после игры со "Спартаком"