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Дюков: «Георгий Ярцев — один из самых выдающихся игроков и тренеров своего поколения»

Александр Дюков выразил соболезнования в связи со смертью Георгия Ярцева
Иван Шитик
Корреспондент
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главного тренера сборной России Георгия Ярцева.

«Георгий Ярцев — один из самых выдающихся игроков и тренеров своего поколения. Он всегда был готов к сложным вызовам. И когда без колебаний принял в 1996 году «Спартак», приведя молодую команду к чемпионству. И когда в непростой период согласился возглавить сборную и через ставшие уже легендарными «стыковые» матчи с Уэльсом вывел её на Евро-2004. Сделать это мог только специалист высокого уровня с характером настоящего бойца. Про таких, как Георгий Александрович, говорят с уважением — «старая школа».

Он навсегда оставил след в сердцах всей футбольной семьи — от футболистов и тренеров до каждого болельщика. Это невосполнимая утрата для российского футбола.

Выражаю свои искренние соболезнования родным и близким Георгия Александровича. Вечная память!» - цитирует Дюкова пресс-служба РФС.

Александр Дюков
Георгий Ярцев
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