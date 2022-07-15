Дюков: «Георгий Ярцев — один из самых выдающихся игроков и тренеров своего поколения»
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главного тренера сборной России Георгия Ярцева.
«Георгий Ярцев — один из самых выдающихся игроков и тренеров своего поколения. Он всегда был готов к сложным вызовам. И когда без колебаний принял в 1996 году «Спартак», приведя молодую команду к чемпионству. И когда в непростой период согласился возглавить сборную и через ставшие уже легендарными «стыковые» матчи с Уэльсом вывел её на Евро-2004. Сделать это мог только специалист высокого уровня с характером настоящего бойца. Про таких, как Георгий Александрович, говорят с уважением — «старая школа».
Он навсегда оставил след в сердцах всей футбольной семьи — от футболистов и тренеров до каждого болельщика. Это невосполнимая утрата для российского футбола.
Выражаю свои искренние соболезнования родным и близким Георгия Александровича. Вечная память!» - цитирует Дюкова пресс-служба РФС.
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|Зенит
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
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Краснодар – Факел
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|20:00
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Динамо – Ростов
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