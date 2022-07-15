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Сегодня, 19:25

«Семину перед входом на стадион «Локомотива» надо установить памятник. Вместо паровоза». Мнение Бормана

Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников по прозвищу Борман в интервью «СЭ» высказал мнение о своих коллегах — Юрии Семине и Андрее Талалаеве.

— За какой командой в РПЛ вам особенно интересно наблюдать?

— За «Ахматом». Во-первых, потому что там играет Женя Харин, которому четыре года назад я помог перебраться в Грозный из Эстонии. Во-вторых, с приходом Талалаева «Ахмат» преобразился. В прошлом сезоне при скромном подборе футболистов он вытащил команду на седьмое место. Великолепный результат!

Нравился мне и «Локомотив» — пока там был Семин. Хотелось бы, чтобы он туда вернулся. Да, в мае Палычу стукнуло 75, но по нему не скажешь. В прекрасной форме, выглядит замечательно. «Локомотив» — его дом. Без Семина там сразу все посыпалось. Он вообще в Черкизово заслуживает прижизненного памятника. Его и надо установить перед входом на стадион. Вместо паровоза.

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Лука Каттани. Валерий Овчинников: «Каттани увидел, какое «чудо» привез, и понял — пора валить»

Андрей Талалаев
РПЛ
Валерий Овчинников
Юрий Семин
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