«Семину перед входом на стадион «Локомотива» надо установить памятник. Вместо паровоза». Мнение Бормана

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников по прозвищу Борман в интервью «СЭ» высказал мнение о своих коллегах — Юрии Семине и Андрее Талалаеве.

— За какой командой в РПЛ вам особенно интересно наблюдать?

— За «Ахматом». Во-первых, потому что там играет Женя Харин, которому четыре года назад я помог перебраться в Грозный из Эстонии. Во-вторых, с приходом Талалаева «Ахмат» преобразился. В прошлом сезоне при скромном подборе футболистов он вытащил команду на седьмое место. Великолепный результат!

Нравился мне и «Локомотив» — пока там был Семин. Хотелось бы, чтобы он туда вернулся. Да, в мае Палычу стукнуло 75, но по нему не скажешь. В прекрасной форме, выглядит замечательно. «Локомотив» — его дом. Без Семина там сразу все посыпалось. Он вообще в Черкизово заслуживает прижизненного памятника. Его и надо установить перед входом на стадион. Вместо паровоза.