«Семину перед входом на стадион «Локомотива» надо установить памятник. Вместо паровоза». Мнение Бормана
Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников по прозвищу Борман в интервью «СЭ» высказал мнение о своих коллегах — Юрии Семине и Андрее Талалаеве.
— За какой командой в РПЛ вам особенно интересно наблюдать?
— За «Ахматом». Во-первых, потому что там играет Женя Харин, которому четыре года назад я помог перебраться в Грозный из Эстонии. Во-вторых, с приходом Талалаева «Ахмат» преобразился. В прошлом сезоне при скромном подборе футболистов он вытащил команду на седьмое место. Великолепный результат!
Нравился мне и «Локомотив» — пока там был Семин. Хотелось бы, чтобы он туда вернулся. Да, в мае Палычу стукнуло 75, но по нему не скажешь. В прекрасной форме, выглядит замечательно. «Локомотив» — его дом. Без Семина там сразу все посыпалось. Он вообще в Черкизово заслуживает прижизненного памятника. Его и надо установить перед входом на стадион. Вместо паровоза.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
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|0
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|0-0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Локомотив
|0
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|0-0
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7
|Ахмат
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|0
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|0-0
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
|0
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10
|Спартак
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
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|0
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|0-0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -