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Сегодня, 19:10

«В России для иностранцев самое главное — не интересы клуба, а бабули». Мнение Бормана

Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников по прозвищу Борман в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от старта РПЛ.

— С какими чувствами ждете нового сезона?

— Надеюсь на появление российских футболистов хорошего уровня. Легионеры разбежались, дорога расчищена — вперед! Переживать из-за отъезда иностранцев не стоит. Среди них было очень много шлака. Кроме того, эти ребята своим отношением четко дали понять, что в России для них самое главное — не интересы клуба, а бабули. Как только где-то предложили условия получше — сразу переметнулись. Приостановили контракты в одностороннем порядке. Вон, даже «Зенит» не сумел удержать Юри Алберто, хотя другие бразильцы пока в Питере.

Единственное, что огорчает, — это отстранение сборной и клубов от участия в международных матчах. Это серьезный удар. К сожалению, все идет к тому, что бан затянется не на один сезон.

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Лука Каттани. Валерий Овчинников: «Каттани увидел, какое «чудо» привез, и понял — пора валить»

РПЛ
Валерий Овчинников
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