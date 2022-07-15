«В России для иностранцев самое главное — не интересы клуба, а бабули». Мнение Бормана

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников по прозвищу Борман в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от старта РПЛ.

— С какими чувствами ждете нового сезона?

— Надеюсь на появление российских футболистов хорошего уровня. Легионеры разбежались, дорога расчищена — вперед! Переживать из-за отъезда иностранцев не стоит. Среди них было очень много шлака. Кроме того, эти ребята своим отношением четко дали понять, что в России для них самое главное — не интересы клуба, а бабули. Как только где-то предложили условия получше — сразу переметнулись. Приостановили контракты в одностороннем порядке. Вон, даже «Зенит» не сумел удержать Юри Алберто, хотя другие бразильцы пока в Питере.

Единственное, что огорчает, — это отстранение сборной и клубов от участия в международных матчах. Это серьезный удар. К сожалению, все идет к тому, что бан затянется не на один сезон.