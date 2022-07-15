«В России для иностранцев самое главное — не интересы клуба, а бабули». Мнение Бормана
Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников по прозвищу Борман в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от старта РПЛ.
— С какими чувствами ждете нового сезона?
— Надеюсь на появление российских футболистов хорошего уровня. Легионеры разбежались, дорога расчищена — вперед! Переживать из-за отъезда иностранцев не стоит. Среди них было очень много шлака. Кроме того, эти ребята своим отношением четко дали понять, что в России для них самое главное — не интересы клуба, а бабули. Как только где-то предложили условия получше — сразу переметнулись. Приостановили контракты в одностороннем порядке. Вон, даже «Зенит» не сумел удержать Юри Алберто, хотя другие бразильцы пока в Питере.
Единственное, что огорчает, — это отстранение сборной и клубов от участия в международных матчах. Это серьезный удар. К сожалению, все идет к тому, что бан затянется не на один сезон.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -