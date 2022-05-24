Дюков: «РПЛ утверждает, что есть заинтересованность со стороны спонсоров к Кубку лиги»

Дюков заявил, что есть заинтересованность со стороны спонсоров к Кубку РПЛ

Президент РФС Александр Дюков заявил, что есть заинтересованность со стороны спонсоров к Кубку лиги.

— Не видите ли вы угроз со стороны спонсоров РПЛ в случае появления Кубка лиги?

— Идея этого кубка предложена лигой. Лига утверждает, что есть заинтересованность со стороны спонсоров. На данный момент я не могу ничего сказать о том, утратили ли спонсоры интерес к РПЛ. Могу сказать только о телевидении. Я говорил с телевизионным вещателем. Они сказали, что если рассматривать вариант создания нового турнира, то для них более интересным вариантом является создание нового Кубка РПЛ. Но хочу отметить, что организатором этого турнира является РПЛ.

Ранее Дюков рассказал о возможном формате Кубка РПЛ.