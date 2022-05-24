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Сегодня, 17:08

Дюков: «РПЛ утверждает, что есть заинтересованность со стороны спонсоров к Кубку лиги»

Дюков заявил, что есть заинтересованность со стороны спонсоров к Кубку РПЛ
Севастиан Терлецкий
,  
Владимир Пушкарев
Читать «СЭ» в
Александр Дюков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент РФС Александр Дюков заявил, что есть заинтересованность со стороны спонсоров к Кубку лиги.

— Не видите ли вы угроз со стороны спонсоров РПЛ в случае появления Кубка лиги?

— Идея этого кубка предложена лигой. Лига утверждает, что есть заинтересованность со стороны спонсоров. На данный момент я не могу ничего сказать о том, утратили ли спонсоры интерес к РПЛ. Могу сказать только о телевидении. Я говорил с телевизионным вещателем. Они сказали, что если рассматривать вариант создания нового турнира, то для них более интересным вариантом является создание нового Кубка РПЛ. Но хочу отметить, что организатором этого турнира является РПЛ.

Ранее Дюков рассказал о возможном формате Кубка РПЛ.

Футбол
РПЛ
Александр Дюков
0
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
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Ростов

 14
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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