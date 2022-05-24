Дюков ответил на вопрос о новых возможных санкциях со стороны ФИФА

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о новых возможных санкциях со стороны ФИФА или УЕФА.

— Какой будет реакция РФС, если ФИФА разрешит покидать клубы без какой-либо компенсации?

— Если будет принято такое решение, мы выступим против него. Но субъектной стороной в споре будет не РФС, а клубы. У них будет полное право оспаривать это решение в CAS.

На данный момент ФИФА разрешила только приостанавливать контракты до 30 июня 2022 года игрокам украинских и российских клубов. Причем в этот период футболист может заключать контракты с другими командами, но только до конца сезона. Никаких новых рекомендаций от ФИФА не поступало.