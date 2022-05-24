Президент РФС Александр Дюков рассказал о переговорах по поводу возможного изменения формата Тинькофф РПЛ.

— Обсуждались ли изменения внутри РПЛ?

— Рабочая группа рассматривала различные форматы, в том числе деление на восьмерки внутри чемпионата. Но большинство клубов приняли решение сохранить текущий формат.

РФС ранее объявил, что действующий формат РПЛ с участием 16 клубов будет сохранен на следующий сезон. При этом планируется создать Кубок лиги, чтобы увеличить количество матчей для клубов в условиях отстранения от еврокубков.