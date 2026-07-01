Дюков считает, что российские клубы выступят достойно в еврокубках в случае их возвращения

Президент РФС Александр Дюков в разговоре с «СЭ» предположил, как могли бы выступить российские клубы в еврокубках в случае получения допуска к международным турнирам.

«Сначала нужно вернуться. Будем радоваться сначала самому факту возвращения. Что касается конкурентоспособности наших команд, сейчас мы можем только гадать. Но мне интуиция подсказывает, что мы будем выглядеть очень даже достойно. Периодически наши клубы проводят товарищеские матчи с клубами из других стран. Может быть, они не относятся к топ-клубам, но по крайней мере им противостоят достаточно серьезные оппоненты, и наши команды выглядят очень даже достойно», — сказал Дюков «СЭ».

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.