Махачкалинское «Динамо» арендовало полузащитника «Рубина» Апшацева

Махачкалинское «Динамо» арендовало полузащитника «Рубина» Марата Апшацева, сообщила пресс-служба бело-голубых.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27 и предусматривает возможность выкупа игрока.

Апшацев — воспитанник кабардино-балкарского футбола. Карьеру начинал в нальчикском «Спартаке». В сезоне-2025/26 полузащитник принял участие в семи матчах «Рубина», в которых не совершил результативных действий. Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 250 тысяч евро.

В сезоне-2025/26 «Динамо» набрало 26 очков и заняло 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В стыковых матчах за сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата России махачкалинцы обыграли «Урал» (1:0; 2:0).