Махачкалинское «Динамо» арендовало полузащитника «Рубина» Апшацева
Махачкалинское «Динамо» арендовало полузащитника «Рубина» Марата Апшацева, сообщила пресс-служба бело-голубых.
Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27 и предусматривает возможность выкупа игрока.
Апшацев — воспитанник кабардино-балкарского футбола. Карьеру начинал в нальчикском «Спартаке». В сезоне-2025/26 полузащитник принял участие в семи матчах «Рубина», в которых не совершил результативных действий. Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 250 тысяч евро.
В сезоне-2025/26 «Динамо» набрало 26 очков и заняло 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В стыковых матчах за сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата России махачкалинцы обыграли «Урал» (1:0; 2:0).
Источник: ФК «Динамо» Махачкала
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|6
|1
|2
|16-7
|19
|
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|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
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|9
|4
|0
|5
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|
7
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|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
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|9
|3
|2
|4
|14-12
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|
9
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|2
|5
|2
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|11
|
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|9
|2
|4
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|10
|
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|9
|1
|6
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|9
|
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|9
|2
|2
|5
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|8
|
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|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
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|Локомотив
|9
|1
|4
|4
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|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
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|Факел
|9
|0
|3
|6
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
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Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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