«Ждем аналогичного решения от европейцев». Всемирная федерация стрельбы из лука сняла санкции с россиян

Процесс допуска набирает обороты.

Всемирная федерация стрельбы из лука (World Archery) приняла решение о снятии санкций с российских спортсменов. Теперь наши лучники смогут участвовать в международных турнирах под национальным флагом и с гимном.

Пока без Европы

Согласно заявлению World Archery, отныне допуск россиян регулируется на общих основаниях.

«Возвращение российских спортсменов на соревнования по-прежнему зависит от соблюдения стандартных требований к допуску, квалификации и антидопинговым правилам, а также от требований принимающей страны, визовых ограничений и указаний государственных органов», — говорится в сообщении федерации.

Антон Булаев. Фото Getty Images

Решение приняли 14 августа на онлайн-заседании Исполнительного совета World Archery в ответ на июльскую рекомендацию МОК. Оно распространяется на этапы Кубка мира и чемпионаты мира, но не затрагивает турниры под эгидой европейской федерации — для них потребуется отдельное решение.

Министр спорта России Михаил Дегтярев уже отреагировал на новость.

«Российские спортсмены возвращаются на международные соревнования по стрельбе из лука под национальным флагом и с гимном. Поздравляю лучников с этой победой. Ждем аналогичного решения от World Archery Europe», — написал Дегтярев в социальных сетях.

Процесс ускоряется

Напомним, в июле 2026 года МОК выступил с рекомендацией отменить любые ограничения для россиян — в том числе в командных соревнованиях. С тех пор отказались от санкций более десяти федераций, среди которых водные виды, дзюдо, тхэквондо, борьба, гимнастика, фехтование, современное пятиборье, тяжелая атлетика, волейбол, гандбол, настольный теннис, бокс, скейтбординг и гребля на байдарках и каноэ.

Прогресс допуска набирает обороты. Но отстраненных или урезанных в правах федераций еще хватает — будем надеяться, вскоре это изменится.